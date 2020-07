Spider-Man: Miles Morales su PS5 contiene il remaster del primo Marvel's Spider-Man?

Spider-Man: Miles Morales su PS5 potrebbe contenere il remaster del primo Marvel's Spider-Man, in base a quanto sembra sia scritto sul nuovo numero della rivista cartacea GameInformer, ma la questione non è ancora molto chiara, come sembra sia ormai una caratteristica del gioco.

È curioso, infatti, notare come ogni nuova informazione che emerge su Spider-Man: Miles Morales sia destinata a far discutere per la sua poca chiarezza, partendo dalle prime impressioni sul fatto che potesse essere un'espansione o una versione rimasterizzata con aggiunta integrata, passando per le discussioni sulla presenza di una modalità performance a 4K/60 fps (ma senza capire se preveda un abbassamento delle caratteristiche grafiche) e infine con questa nuova informazione.

Di fatto, quanto riportato da GameInformer sembra derivare dalle prime impressioni poco chiare sulla natura di Spider-Man: Miles Morales, dunque non si capisce se l'informazione derivi proprio dal momento della presentazione stessa o se si tratti di un dettaglio aggiuntivo nuovo ottenuto di recente dalla rivista da parte di Insomniac.

In ogni caso, questo è quanto riferito: "Miles Morales non è un sequel tradizionale, perché contiene una versione rimasterizzata del primo Spider-Man di Insomniac che trae vantaggio dall'hardware di PS5". Questo sembra dunque recuperare la prima impressione sul fatto che il gioco possa essere un remaster del primo capitolo con aggiunta una storia completamente nuova su Miles Morales, probabilmente di dimensioni ridotte rispetto alla Campagna originale.

In ogni caso, resta l'incertezza e per ora riportiamo la questione come una voce di corridoio. Stando così le cose, in ogni caso, si confermerebbe l'idea che si tratti di un titolo standalone che potrebbe essere venduto a prezzo pieno, considerando la quantità di contenuti che potrebbe avere, anche se questo farebbe tornare di moda la famigerata pratica dei remaster a inizio generazione.