Lo spin-off di Destiny cancellato avrebbe preso ispirazione da Genshin Impact e Warframe per un report

Se state già immaginando una sorta di Destiny in stile anime con waifu e meccaniche gacha, probabilmente siete fuori strada. Il report parla invece di un spin-off con visuale in terza persona (laddove Destiny è un FPS), che "avrebbe permesso ai giocatori di usare i personaggi del franchise per esplorare un ampio mondo e collaborare tra di loro per sconfiggere mostri e completare puzzle ", prendendo per l'appunto in prestito alcuni elementi dei due giochi sopracitati, supponiamo in particolare per quanto riguarda l'esplorazione.

Payback sarebbe stato cancellato due mesi fa

Per quanto alcuni rumor in passato descrivevano Payback come un vero e proprio sequel di Destiny 2, le fonti di Schreier affermano invece che "si sarebbe discostato in modo significativo dai due giochi precedenti e sarebbe stato percepito più come uno spinoff".

Non lo sapremo mai con certezza, dato che, come già riportato in passato da più fonti, Schreier ha riferito che Bungie ha cassato il progetto circa due mesi fa, per dare priorità ai giochi maggiori di Bungie, con il team di Payback ricollocato su Marathon, che dovrebbe uscire nel 2025.

Dallo stesso report apprendiamo anche che all'interno di Bungie al momento ci sarebbe ottimismo per il futuro di Destiny 2 dopo il lancio dell'espansione La Forma Ultima avvenuto a giugno.