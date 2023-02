Splatoon 3: la data di uscita di Coloropoli del Pass di espansione è stata svelata

Tramite i propri canali social, Nintendo ha svelato che Coloropoli, il primo pacchetto del Pass di espansione di Splatoon 3, ha finalmente una data di uscita: è il 28 febbraio 2023. Il Pass di espansione è già disponibile all'acquisto al prezzo di 24.99€ tramite il Nintendo eShop.

Nintendo ha anche pubblicato, sempre tramite Twitter, una serie di immagini che ci permettono di vedere i residenti di Coloropoli che sarà possibile incontrare all'interno di Splatoon 3 tramite il pass di espansione del 28 febbraio 2023.

Qui sotto potete vedere sei immagini che mostrano i vari personaggi.

Ricordiamo poi che Coloropoli è solo la prima parte del Pass di espansione di Splatoon 3. Come annunciato al Nintendo Direct dell'8 febbraio 2023, sarà resa disponibile una seconda ondata di contenuti con un DLC chiamato Torre dell'Ordine di cui purtroppo per ora non sappiamo molto. La data di uscita non è stata per il momento indicata.

Potete rivedere il trailer del Nintendo Direct dedicato al Pass di espansione di Splatoon 3 e Coloropoli qui.