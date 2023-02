Hogwarts Legacy: su PC i problemi di performance pare non siano stati risolti con la patch 1120320

Ieri sera Avalanche Software ha pubblicato un aggiornamento per Hogwarts Legacy, contrassegnato come patch 1120320. I giocatori PC speravano che l'update risolvesse tutti o una parte dei problemi di performance di questa versione, ma a quanto pare non sono stati accontentati.

Sin dal lancio diversi giocatori di Hogwarts Legacy su PC si sono lamentati di fenomeni di stuttering frequenti, crash improvvisi dell'applicazione e un uso spropositato della RAM, tanto che si tratta di uno dei pochissimi giochi a richiedere i 32GB di memoria volatile giocando con preset medio/alti e in 2K.

Come segnala PC Gamer, nel subreddit di Hogwarts Legacy, sui forum di Steam e Warner Bros. Games, molti giocatori affermano di non aver notato miglioramenti sostanziali in tal senso, mentre altri addirittura accusano la patch di peggiorare le performance del gioco su PC.

"Non ha risolto una singola cosa. I frame calano qualcosa come del 50% e lo stuttering è aumentato del 500%, almeno questo è quello che sto vedendo al momento. Un pessimo lavoro", il giudizio del redditor Hot-Needlworker7827.

"Ho giocato al gioco subito prima dell'uscita della patch e subito dopo", ha scritto l'utente di Steam Haikari. "La differenza è chiaramente evidente. Non ho mai avuto problemi di lag a Hogsmeade come li sto notando ora e volare è diventato atroce mentre prima era piacevole."

I due commenti qui sopra sono chiaramente negativi, ma ci sono anche utenti che affermano di non aver notato differenze o piccoli miglioramenti. Di seguito invece possiamo vedere due video che mettono a confronto Hogwarts Legacy su PC prima e dopo la patch realizzati da Lootward e 54 FPS. Da questi due filmati sembrerebbe che le performance effettivamente non siano migliorate di molto.

La speranza, come al solito in questi casi, è che Avalanche Software risolva i problemi di performance riscontrati da una parte dei giocatori PC il prima possibile. Nel frattempo Hogwarts Legacy sta comunque ottenendo un ottimo riscontro su Steam, con oltre 60.000 recensioni perlopiù positive.