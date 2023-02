Roblox: il mini-game Creatures of Sonaria diventa una nuova serie TV

Il successo di Roblox è talmente grande da riuscire a far diventare anche un mini-game al suo interno, come Creatures of Sonaria, una serie TV a sé stante, con tanto di produzione da parte di un ex-Lucasfilm.

In base a quanto riportato da Deadline, sembra che l'accordo sia stato preso anche in seguito al successo riscosso da The Last of Us, che ha spinto altri progetti basati su videogiochi a ottenere il via libera per l'adattamento televisivo, ma in questo caso il soggetto sembra veramente particolare.

Creatures of Sonaria non è infatti un gioco a sé stante, bensì un mini-game costruito all'interno di Roblox, che a sua volta è una sorta di game-maker contenitore, che consente agli utenti di creare e condividere giochi più o meno strutturati.

Alcuni di questi raggiungono una tale notorietà da sembrare dei prodotti a parte e uno di questi sembra proprio essere questo Creatures of Sonaria, che riceverà anche un adattamento in forma di serie TV, probabilmente animata. A proporre l'idea e guidare il progetto c'è Catherine Winder, che non è certo l'ultima arrivata.

Si tratta infatti di una produttrice che ha lavorato a lungo in Lucasfilm come executive producer, anche sulla nota serie Star Wars: The Clone Wars, ora passata alla nuova compagnia Wind Sun Sky. Sotto questa etichetta produrrà la serie di Creatures of Sonaria, in attesa di ulteriori dettagli sulla questione.

D'altra parte, se si pensa che gli introiti di Roblox sono stati pari a 7 milioni di dollari al giorno nel solo mese di settembre 2022, possiamo avere un'idea della dimensione di questo fenomeno.