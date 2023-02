Starfield: l'evento dedicato è ancora in preparazione, manca più di quanto pensavamo?

Starfield è uno dei grandi giochi del 2023 di Xbox e i fan di Bethesda non vedono l'ora di mettere le mani sul gioco. Non sappiamo quando, ma la speranza è di poterlo scoprire all'interno dell'evento dedicato all'RPG sci-fi, confermato in concomitanza con lo show Xbox di gennaio. La data però potrebbe non essere vicina tanto quanto speravamo. Bethesda stessa ha infatti affermato di essere ancora in fase di organizzazione per tale spettacolo, suggerendo che non vi è una data precisa e che quindi non avrà luogo a breve.

L'informazione arriva da VaultOfDaedalus, community manager di Bethesda che - tramite il canale Discord ufficiale - ha scritto quanto segue: "Avremo più informazioni da condividere sullo showcase quando sarà pronto, stiamo ancora facendo chiarezza su di esso. So che non è la risposta che volevate, ma non stiamo nascondendo dettagli".

La frase del community manager non è molto precisa e "fare chiarezza" sull'evento potrebbe voler dire molte cose. In ogni caso, possiamo affermare che Bethesda non ha per ora deciso una data per l'evento di Starfield e di conseguenza ci pare difficile che lo show sia in arrivo a brevissimo termine. Ovviamente saremmo felici di essere smentiti.

Starfield dovrebbe uscire durante la prima metà del 2023, ma ovviamente non è impossibile che Bethesda decida di prendersi qualche mese in più. La verità per ora è che possiamo solo speculare, senza però arrivare a vere conclusioni.

Possiamo quindi solo attendere che Bethesda sia pronta a darci informazioni definitive a riguardo. Nel frattempo, comunque, una possibile data d'uscita di Starfield è emersa su GOG Galaxy.