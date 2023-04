Splinter Cell: Ubisoft ha cancellato un battle royale dedicato alla serie?

In base a quanto riferito da Insider-Gaming, il sito gestito dal giornalista/insider Tom Henderson, sembra che Ubisoft abbia recentemente cancellato un gioco spin-off di Splinter Cell, che pare fosse un battle royale ispirato alla celebre serie.

Il gioco in questione si sarebbe dovuto chiamare Splinter Cell: Hunters, ma nessuna informazione al riguardo è mai arrivata ufficialmente da Ubisoft, né attraverso voci più o meno verificate, dunque tutta la questione è da prendere con grande cautela.

Secondo quanto riportato, Ubisoft avrebbe dovuto annunciare il gioco nelle prossime settimane, ma il progetto è stato infine cancellato del tutto, con l'ultimo playtest sul titolo in questione che risalirebbe a luglio del 2022. Considerando che buona parte di queste voci proviene da un presunto insider anonimo su 4Chan, la questione è scarsamente verificabile.

In base a tale fonte e anche ad altre voci di corridoio riportate in precedenza su Reddit, sembra che Splinter Cell: Hunters fosse uno sparatutto battle royale in terza persona con struttura mista PvPvE, caratterizzato dalla presenza di vari operatori con classi personalizzabili e una mappa ad ambientazione notturna che ci poneva all'interno di una zona chiamata "Washington DMZ".

Squadre da due giocatori venivano collocate in varie zone della mappa con lo scopo di localizzare ed eliminare vari soggetti e minacce, al contempo combattendo contro altri giocatori e nemici gestiti dall'intelligenza artificiale. Una volta raggiunti gli obiettivi, si potevano ottenere vari loot e si doveva eseguire l'estrazione dalla mappa.

Non c'è alcuna conferma ufficiale dell'esistenza di questo progetto, anche se l'idea è piuttosto verosimile. Per il momento, per quanto riguarda la serie in questione sappiamo che c'è Splinter Cell Remake in lavorazione presso Ubisoft Toronto in collaborazione con Ubisoft Montreal. Ne abbiamo visto anche le prime immagini in occasione dei 20 anni della serie.