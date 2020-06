Square Enix annuncerà diversi nuovi giochi tra luglio e agosto

Square Enix ha varie novità in programma per il prossimo periodo, con l'annuncio di diversi giochi previsti tra luglio e agosto, ancora senza informazioni precise ma con l'idea che altri titoli - o forse ulteriori presentazioni di giochi già annunciati - verranno mostrati nei prossimi due mesi.

Il publisher nipponico ha già presentato alcune novità molto interessanti nei giorni scorsi, come Project Athia nel corso della presentazione di PS5, video e informazioni su Marvel's Avengers e anche Kingdom Hearts: Melody of Memory, ma a quanto pare ci sono altre novità in arrivo.

Square Enix aveva detto in precedenza di non avere nessun evento online previsto, nonostante la cancellazione dell'E3 2020, perché a quanto pare non aveva materiali pronti per i primi di giugno, ovvero il periodo in cui si sarebbe dovuta tenere la fiera di Los Angeles, ma questo non significa che adesso non abbia qualche presentazione da fare.

Durante un recente meeting con gli azionisti, Square Enix ha fatto presente che, "se le occasioni lo permettono", dovrebbe avere "diversi giochi da mostrare tra luglio e agosto". Difficile dire di cosa si possa trattare, così come avere un'idea precisa delle tempistiche, ma sembra che ci siano altre presentazioni previste per i prossimi due mesi, forse all'interno di eventi-contenitore o con appuntamenti più specifici, all'interno di questa estate fitta di eventi più o meno grandi.

Restiamo dunque in attesa di ulteriori informazioni da parte di Square Enix, tra i quali forse potrebbe esserci anche il presunto nuovo action RPG con l'ex Capcom Ryota Suzuki di Devil May Cry 5 e Dragon's Dogma.