Square Enix mira a potenziare lo sviluppo interno per AAA e nuove IP, non esclude altre remaster

Durante un incontro con gli azionisti Square Enix ha dichiarato che intende rafforzare l'organizzazione dello sviluppo interno per migliorare la realizzazione di giochi maggiori e nuove IP e i ritmi di pubblicazione. Non ha escluso inoltre l'arrivo di nuove remaster dei giochi più celebri del suo catalogo.

Come sappiamo recentemente Takashi Kiryu è diventato il nuovo CEO di Square Enix, succedendo Yosuke Matsuda, e sembrerebbe avere le idee chiare su quali sono i problemi che hanno afflitto gli ultimi giochi e di conseguenza è chiaro nei prossimi mesi ci saranno vari cambiamenti all'interno della compagnia.

Durante il meeting, uno degli azionisti ha sottolineato come la compagnia giapponese ha intervalli di pubblicazione più lunghi tra le uscite dei suoi giochi rispetto agli altri publisher del mercato videoludico. A tal proposito un portavoce ha risposto che Square Enix intende potenziare lo sviluppo interno, per agevolare i lavori non solo di giochi tripla A ma anche di nuove IP.

"Mi asterrò dal parlare nello specifico, ma riteniamo che il rafforzamento della nostra organizzazione interna di sviluppo sarà utile in quanto la difficoltà nello sviluppare titoli importanti sta diventando estremamente elevata. Ci auguriamo che questo rafforzamento favorisca lo sviluppo non solo di giochi importanti, ma anche di nuove IP sotto il nuovo team di gestione."