Squid Game, Netflix potrebbe essere al lavoro sul videogioco

Presto la serie Squid Game potrebbe diventare un videogioco, almeno stando alle parole di Minyoung Kim, il VP dei contenuti di Netflix per i territori asiatici, che in un'intervista con Hollywood Reporter ha dichiarato:

"Stiamo guardando ad aree differenti, dai videogiochi, ai prodotti per consumatori e anche altro, per cercare di capire cosa possiamo dare al nostro pubblico per aumentare la sua affinità verso i nostri contenuti e farlo divertire di più, rimanendo fedeli al mondo costruito dal nostro creatore."

Un simpatico personaggio di Squid Game

Ormai non è più un segreto che Netflix voglia espandersi in qualche modo al mondo dei videogiochi, visto il lancio dei primi giochi mobile gratuiti per gli abbonati. Squid Game sarebbe poi la serie perfetta per diventare un videogioco, visto che già è un grosso gioco, per quanto crudele.

Va inoltre considerato che Netflix non si lascerà sfuggire la possibilità di sfruttare in ogni possibile modo quello che attualmente è il suo show più popolare di sempre, che ha superato i cento milioni di spettatori.