S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl non è ambientato in paradiso, come ci ricorda il nuovo trailer

GSC Game World ha pubblicato un nuovo trailer di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl per ricordarci che non è ambientato in paradiso . Naturalmente in modo figurato. Il video è stato mostrato in anteprima durante uno streaming sulla piattaforma Billbilli e contiene sia sequenze filmate che panoramiche su alcuni dei luoghi che comporranno il mondo di gioco.

Doppiaggio e altre informazioni

Heart of Chornobyl è in arrivo a settembre

È anche un'ottima occasione per far ascoltare per la prima volta il doppiaggio in ucraino, cui lo studio di sviluppo tiene particolarmente per via della guerra contro la Russia. Sarà disponibile per tutti, insieme a quello inglese. Vediamolo:

La data d'uscita confermata di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl rimane il 5 settembre 2024, che pare essere quella definitiva dopo i numerosi rinvii degli scorsi anni. Da ricordare che sarà disponibile da subito anche su Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft per Xbox e PC. Volendo è già prenotabile anche da Steam e da GOG. Inoltre sarà inizialmente un'esclusiva temporale console di Xbox.

Il comunicato promette anche che nel corso dei prossimi mesi saranno dati altri aggiornamenti su S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl e che ci saranno delle nuove occasioni per vedere in azione il gioco.