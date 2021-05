Star Wars: giochi su Game Pass ed esclusiva Microsoft forse in sviluppo, per Grubb

Oggi è il 4 maggio, giorno che per alcuni potrebbe significare molto poco, ma per molti altri si tratta della giornata dedicata a Star Wars. La saga di Lucasfilm è ora al centro delle chiacchiere di Jeff Grubb e del suo show YouTube. All'interno della diretta, Grubb parla di nuovi progetti, un'esclusiva Microsoft e dell'arrivo di giochi su Game Pass.

Precisamente, Grubb spiega che Lucasfilm sta lavorando su molteplici progetti dedicati a Star Wars, a partire da quelli Electronic Arts. Ci sarebbero però anche altri accordi in discussione. Una delle società che potrebbe ottenere i diritti per un gioco Star Wars potrebbe essere Microsoft, svela Grubb. Sempre in tema Microsoft, Grubb afferma che potrebbero arrivare una serie di giochi di Star Wars sul Game Pass. Grubb afferma che sarebbe per certo un'idea ottima per entrambe le parti.

Come sempre, Grubb afferma che quanto da lui indicato è un insieme di rumor e voci di corridoio giunte alle sue orecchie: non sono informazioni da lui confermate. Oltre a Star Wars, però, Grubb parla anche di Battlefield 6 che, secondo quanto indicato, dovrebbe essere svelato presto. Già questa settimana potrebbero arrivare le prime informazioni, secondo Grubb.

Di nuovo, sottolineiamo che queste non sono informazioni ufficiali, ma solo rumor. Quanto detto da Grubb è innegabilmente interessante, ma per il momento è consigliabile prendere tutto quanto con le pinze.

Se siete fan della saga, vi consigliamo anche il nostro speciale dedicato a Star Wars: perché Kyle Katarn dovrebbe tornare sulla scena.