Star Wars Jedi: Fallen Order 2, LEGO BD-1 rivelato da un leak: annuncio imminente?

Pare che l'annuncio di Star Wars Jedi: Fallen Order 2 sia effettivamente imminente, a giudicare dal fatto che il set LEGO del droide BD-1 è stato rivelato in anticipo da un leak. Eccolo:

Stando alle informazioni trafugate, il set in questione costerà 99,99 dollari, sarà composto da 1.062 mattoncini e sarà disponibile a partire dal 1 agosto. La presentazione ufficiale avverrà probabilmente durante la Star Wars Celebration, come si mormora per il reveal di Star Wars Jedi: Fallen Order 2.

Come sappiamo, l'evento celebrativo della saga cinematografica è cominciato ieri e si concluderà il 29 maggio: durante questo lasso di tempo dovrebbe arrivare appunto l'annuncio del nuovo capitolo della serie sviluppata da Respawn Entertainment.

Il giornalista Jeff Grubb ha già anticipato alcuni dettagli sul gioco, fissando ad esempio il periodo di uscita di Star Wars Jedi: Fallen Order 2 all'inizio del 2023, nello specifico tra febbraio e marzo.

Stando alle sue fonti, inoltre, il titolo del sequel sarà Star Wars Jedi: Survivor. Restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite, a questo punto.