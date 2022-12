Star Wars Jedi: Survivor, prezzi e dettagli di Standard, Deluxe e Collector's Edition

Electronic Arts ha svelato prezzi e contenuti delle edizioni digitali Standard e Deluxe Edition di Star Wars Jedi: Survivors, della Collector's Edition retail che sarà disponibile in quantità estremamente limitate e i dettagli sui bonus di prenotazione.

Prenotando qualsiasi edizione di Star Wars Jedi: Survivor riceverete come bonus preorder il pacchetto estetico "Sopravvivenza Jedi" ispirato a Obi-Wan Kenobi, che include il costume per Cal Kestis "Eremita", il blaster "Combustione" e la spada laser "Eremita".

La Standard Edition digitale di Star Wars Jedi Fallen Order è in vendita al prezzo di 79,99 euro per PS5 e Xbox Series X|S e al prezzo di 69,99 euro per PC tramite Steam, Epic Games Store ed EA App. Non include nessun contenuto extra di sorta, ma in ogni caso il preacquisto permette di accedere al pacchetto Sopravvivenza Jedi citato in precedenza.

La Deluxe Edition invece è disponibile al prezzo di 99,99 euro per PS5 e Xbox Series X|S e di 89,99 euro per PC tramite Steam, Epic Games Store ed EA App. Questa edizione include i pacchetti estetici "Nuovo Eroe" ed "Eroe Galattico". Nello specifico:

Pacchetto "Eroe Galattico"

Skin per Cal "Canaglia"

Skin per BD-1 "Robusto"

Set Blaster "DL-44"

Pacchetto "Nuovo Eroe"

Skin per Cal "Eroe ribelle"

Skin per BD-1 "BD-Astro"

La spada laser "Eroe ribelle"

I contenuti della Deluxe Edition di Star Wars Jedi: Survivor

Non sappiamo ancora se ci sarà anche una versione Deluxe fisica, ma in compenso come riportato in una precedente notizia è stata annunciata una Collector's Edition di Star Wars Jedi: Survivors, in vendita al prezzo di 299,99 dollari in esclusiva per Limited Run Games a questo indirizzo. Include:

Una copia di Star Wars Jedi: Survivor

Una SteelBook

Una replica dell'elsa (17 pollici) della spada laser di Cal Kestis senza la lama

Scatola magnetica premium per l'elsa

Certificato di autenticità

Pacchetto cosmetico ispirato a Obi-Wan

Scatola da collezione premium

Vi ricordiamo che Star Wars Jedi: Survivor sarà disponibile per PC e console a partire dal 17 marzo 2023. Ecco il nostro speciale con tutto quello che sappiamo sulla nuova avventura di Cal Kestis.