Final Fantasy 16: il cast dei doppiatori inglesi svelato da Square Enix

Ora che è stata annunciata la data di uscita e dato il via ai preordini, Square Enix si sta sbottonando con nuovi dettagli su Final Fantasy 16. Tra questi anche l'elenco dei doppiatori per la localizzazione internazionale in lingua inglese, che riportiamo di seguito.

Clive Rosfield - Ben Starr

Joshua Rosfield - Logan Hannan

Jill Warrick (bambina) - Charlotte McBurney

Jill Warrick (giovane donna) - Susannah Fielding

Cidolfus Telamon - Ralph Ineson

Benedikta Harman - Nina Yndis

Hugo Kupka - Alex Lanipekun

Dion Lesage - Stewart Clarke

Barnabas Tharmr - David Menkin

Clive Rosfield è doppiato da Ben Starr, che ha partecipato anche a Quantum Break di Remedy, il film Survivor e la serie TV Dickensian. La voce di Joshua, il fratello del protagonista, sarà di Logan Hannan, che di recente abbiamo visto anche nei panni di Hugo in A Plague Tale. Sempre dal titolo di Asobo, Charlotte McBurney doppierà Jill Warrick da bambina, mentre Susannah Fielding (Shani di The Witcher 3) quella da ragazza/adulta.

Come svelato in precedenza, il doppiaggio di Final Fantasy 16 sarà in inglese britannico per rappresentare al meglio il mondo fantasy medievale in stile europeo del gioco. E paradossalmente per non offendere i giocatori americani.

Inoltre come vi abbiamo riportato ieri, è apparso in rete un trailer di Final Fantasy 16 con doppiaggio in italiano che sembrerebbe dunque confermare la localizzazione completa per il Bel Paese.