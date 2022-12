The Witcher 3: data e orario esatti della patch next-gen svelati da CD Projekt

In vista dell'ormai imminente lancio della patch next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt RED ha condiviso su Twitter i dettagli precisi su data e orario di pubblicazione dell'aggiornamento per ogni piattaforma nelle varie regioni del mondo.

Sapevamo già che la data è fissata per mercoledì 14 dicembre 2022 in Europa, ma ora grazie alla mappa qui sotto sappiamo anche che su PC e Xbox la patch next-gen di The Witcher sarà disponibile alle 01:00 di notte.

Su console PlayStation invece la pubblicazione in Italia è fissata un'ora prima, ovvero allo scoccare della mezzanotte tra il 13 e il 14 dicembre. In questo caso l'orario è identico anche nelle altre parti del mondo, a prescindere dalla timezone.

Come confermato da Marcin Momot, global community director di CD Projekt, non ci sarà il preload dei dati della patch next-gen di The Witcher 3 prima del lancio. Il che è comprensibile dato che, per quanto molto corposo, parliamo pur sempre di un aggiornamento per un'applicazione già disponibile e fruibile e non piuttosto del lancio di un nuovo gioco.

La patch next-gen di The Witcher introdurrà una serie di migliorie grafiche, mod della community e modifiche realizzate da CD Projekt RED. Tra le novità, su PS5 e Xbox Series X|S troveremo due modalità grafiche, una che favorisce il framerate a 60 fps e l'altra l'implementazione del ray tracing, mentre su PC verrà aggiunto anche il supporto al DLSS.