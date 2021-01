Star Wars ha dato nomi ufficiali alle varie ere: ecco come sono divisi film e serie

Star Wars sta vivendo una nuova giovinezza negli ultimi anni. La saga si sta espandendo sempre di più con film, serie TV ma anche romanzi e fumetti. Ora, Disney e Lucasfilm hanno creato una serie di nomi ufficiali per le varie ere di Star Wars, precisamente sei diverse ere che radunano i principali contenuti.

In ordine cronologico, si parte dal periodo dell'Alta Repubblica, attualmente "sprovvisto" di film e serie TV. Passiamo quindi alla Caduta dei Jedi, che ovviamente include La minaccia fantasma - Episodio I, Attacco dei cloni - Episodio II, la serie animata The Clone Wars e La vendetta dei Sith - Episodio III.

Successivamente si passa all'era del Regno dell'Impero che include la serie Bad Batch (in arrivo, anche se conosciamo già i personaggi, in quanto introdotti in Clone Wars) e il film Solo: A Star Wars Story. Successivamente troviamo L'era della ribellione che ruota attorno alla serie animata Rebels, Rogue One: A Star Wars Story, Una nuova speranza - Episodio IV, L'impero colpisce ancora - Episodio V e Il Ritorno dello Jedi - Episodio VI.

A seguire passiamo all'era della Nuova Repubblica, che conta unicamente The Mandalorian. Infine, troviamo L'ascesa del Primo Ordine, che include la serie animata Resistance e la trilogia sequel composta da Il Risveglio della Forza - Episodio VII, Gli ultimi Jedi - Episodio VIII e L'ascesa di Skywalker - Episodio IX.

In tutto questo, ovviamente, andrebbero anche considerati i libri e altre opere categorizzate come Canon, ma in tal caso l'analisi di complicherebbe e, come potete vedere nell'immagine condivisa in calce, solo film e serie TV vengono citate in modo ufficiale.

Infine, vi rilasciamo al nostro speciale: Star Wars e Marvel: tutte le novità in arrivo su Disney+ e al cinema.