Roblox vale più di CD Projekt, Take-Two e Ubisoft, ma meno di EA e Activision

Nella giornata di ieri vi avevamo informato di come Roblox, la compagnia che possiede e sviluppa l'omonimo videogioco, aveva superato i 30 miliardi di dollari di valore. Una cifra enorme, che sta spingendo l'azienda a sbarcare in borsa con un valore davvero da record. Un valore che, al momento, mettono sopra aziende storiche come CD Projekt, Take-Two e Ubisoft.

A chi non conoscesse Roblox consigliamo di leggere il nostro speciale di approfondimento su Roblox, i segreti del misterioso gioco più diffuso del mondo. Per comprendere il valore del gioco, basti pensare che Roblox ha superato i 2 miliardi di dollari solo su Android e iOS.

Con oltre 90 milioni di giocatori mensili (oltretutto senza essere su PlayStation 4 e Switch), Roblox può quindi guardare dall'alto in basso compagnie come CD Projekt, Take-Two e Ubisoft. Tra i publisher tradizionali solo Nintendo, che è valutata $53.73 miliardi, Activision Blizzard, che vale $56.27 miliardi, EA ($34.34 miliardi) e Tencent ($69 miliardi) valgono di più.

Un risultato straordinario per un'azienda presente sul mercato dal 2014 e il cui gioco è stato scaricato 160 milioni di volte.