Star Wars Outlaws: i vari enti di classificazione non sono d'accordo sul gioco di Ubisoft

L'ente di classificazione australiano ha classificato Star Wars: Outlaws, il nuovo gioco di Ubisoft da poco mostrato al Future Games Show.

Il sito ufficiale è scarno di dettagli, ma possiamo vedere che ha una classificazione "M for Mature" (non adatto a chi è sotto i 15 anni), ovvero quello che spesso diventa il nostro PEGI 16 (non confondetelo con la M dell'ESRB americano). Viene anche indicato che all'interno del gioco troveremo "interazioni online" e "violenza di genere scienze fiction".

Ricordiamo che Star Wars Outlaws è stato da poco classificato anche in Corea del Sud, dove è stato assegnato un 19+ in quanto è presente un minigioco legato al gioco d'azzardo. Negli USA Star Wars Outlaws è temporaneamente classificato come 13+ mentre in Europa è temporaneamente classificato come 16+.

Pare quindi che i vari enti non siano d'accordo sull'esatta classificazione.