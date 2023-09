Starfield, un aggiornamento di NVIDIA migliora le prestazioni su PC

NVIDIA ha messo a disposizione un aggiornamento che migliora le prestazioni della versione PC di Starfield del 5% rispetto a quanto visto in precedenza, e che non richiede download: si tratta di un profilo per la Resizable Bar, tecnologia introdotta a partire dalle RTX serie 30, diffuso over-the-air.

L'update risponde a un'esigenza specifica, evidenziata nell'analisi di Starfield firmata Digital Foundry, per provare a colmare lo strano gap prestazionale rispetto alle schede video AMD, nonostante specifiche NVIDIA sulla carta superiori.

"Oggi NVIDIA ha diffuso un profilo Resizable Bar per Starfield che migliora le prestazioni delle GPU RTX serie 40 e RTX serie 30 per desktop e laptop", si legge nel post ufficiale. "Durante i nostri test, le GPU desktop RTX serie 40 hanno registrato un aumento medio delle performance del 5%."

"L'aggiornamento in questione verrà distribuito da NVIDIA tramite un update over-the-air (OTA) e verrà applicato automaticamente agli utenti che utilizzano l'ultimo driver Game Ready (537.34) o la versione precedente (537.17)."