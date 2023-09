Starfield: Bethesda ha fatto lavorare anche una famosa modder sul gioco

Elianora è nota per le sue mod dedicate alle case e agli abiti dei giocatori nei giochi di Bethesda: la mod per Breezehome per Skyrim Special Edition è stata scaricata 1,5 milioni di volte, mentre l'Armour Compendium di Eli per Fallout 4, che include 50 armature e 20 accessori, ha totalizzato tre milioni di download su Nexus Mods.

I modder sono una parte integrante del successo dei giochi Bethesda, ma negli ultimi anni la loro fama è aumentata sempre di più, al punto tale da permettere ad alcuni di loro di ottenere un lavoro dentro la compagnia. La modder Elianora , all'anagrafe Emmi Junkkari, ha svelato di aver lavorato come artista dell'illuminazione in Starfield .

Elianora e il suo lavoro su Starfield

Elianora ha ammesso di aver fatto finta di non conoscere alcune delle rivelazioni di Starfield prima del lancio, dicendo: "Ho finto la mia sorpresa per il volo spaziale e l'impressionante livello di dettaglio delle ambientazioni e mi sono comportata come se fossi in totale e inaspettato stupore per il clutter. In realtà... Ho posizionato io stessa alcune di quelle cose".

Elianora si è affrettata ad aggiungere che non è stata assunta, ma ha lavorato con un contratto a tempo e ha fatto parte di una squadra a cui va il merito di aver realizzato il clutter e l'illuminazione di Starfield. In ogni caso, è un ottimo traguardo per la modder che può mettere su curriculum una collaborazione di altissimo livello nel caso volesse proseguire nella carriera videoludica.

Elianora è anche una streamer e sta ovviamente giocando a Starfield. Parlando del gioco, vi segnaliamo che è possibile rubare usando un secchio, come in Skyrim ma non proprio.