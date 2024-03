Starfield: ultima patch risolve il bug della super tuta ottenibile all'inizio, giocatori protestano

I giocatori di Starfield non hanno preso bene il fatto che l'ultima patch, la 1.10.30, abbia risolto un bug presente sin dal lancio. A qualcuno sembrerà paradossale, ma era quello che consentiva di ottenere la tuta spaziale Mark I praticamente all'inizio del gioco. Si tratta di una super tuta che si trova chiusa in una teca dentro Constellation, la società intorno alla quale gira la quest principale. Fino all'aggiornamento la si poteva prendere cercando una specie di buco nella teca, ma ora l'unico modo per ottenerla è diventare dei maestri dello scasso.

La vita diventa più dura

La vita è più dura senza la tuta Mark I

Stando alla nota di rilascio della patch, di suo ancora in beta, ora il buco è stato chiuso.

Il subreddit di Starfield ha subito visto montare la protesta per la novità, tanto che il topic aperto in merito recita: "Oh no! Non era un bug, era una feature!" Alcuni erano davvero affezionati all'idea di poter avere da subito una tuta così potente, tanto che non mancano dichiariazioni di abbandono del gioco e prese di posizioni nette contro la scelta della casa di sviluppo.

Ora dovremo sudarcela questa tuta

Fortunatamente c'è anche chi non ne sta facendo un dramma, anche perché la Mark 1 dava davvero dei bonus marcatissimi all'inizio del gioco.

Per il resto vi ricordiamo che Starfield è disponibile per PC e Xbox Series X/S.