State of Play: un evento solido e ritmato, ma con poche sorprese e giochi dai PlayStation Studios

Quest'oggi è andato in onda un nuovo State of Play di Sony PlayStation, che dalla mezzanotte in poi ha fatto da vetrina a una serie di trailer di giochi in arrivo o già disponibili su PS5 e PlayStation VR2, molti dei quali multipiattaforma e destinati anche per PC e console concorrenti. Gli annunci non sono mancati e il ritmo è stato ottimo, ma sarà bastato per entusiasmare i giocatori PlayStation?

Difficile dirlo, molto dipende dalle aspettative maturate in vista dell'evento, perché se da un lato abbiamo una certa abbondanza di giochi e c'è stata anche la mezza sorpresa di Ghost of Yōtei, aka Ghost of Tsushima 2, è anche vero che buona parte di quanto mostrato sono produzioni multipiattaforma o per lo sfortunato PlayStation VR2, laddove in molti speravano in una presenza più massiccia dei PlayStation Studios, con molti studi proprietari di Sony ormai in silenzio radio da anni.