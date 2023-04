State of Play di Final Fantasy 16, seguite con noi su Twitch l'evento PlayStation di stasera

Oggi, giovedì 13 aprile 2023, andrà in onda un nuovo State of Play di Sony interamente dedicato a Final Fantasy 16, una delle esclusive PS5 più attese dei prossimi mesi. L'appuntamento è fissato alle 23:00 italiane e come da tradizione siete tutti invitati a seguire l'evento PlayStation in nostra compagnia su Twitch.

La diretta sul nostro canale Twitch di Multiplayer.it inizierà un'ora prima dell'evento vero e proprio, per la precisione a partire dalle 22:00, con Vincenzo Lettera e Pregianza pronti a seguire e commentare lo State of Play di Final Fantasy 16 assieme a voi.

Potrete partecipare all'orario indicato tramite il player all'interno di questa notizia o direttamente dal nostro canale Twitch, a cui vi suggeriamo di iscrivervi se non lo avete già fatto se volete rimanere sempre aggiornati sulle nostre dirette.

Cosa possiamo aspettarci dal nuovo evento PlayStation? Stando alle indicazioni fornite da Sony, lo State of Play di aprile 2023 sarà interamente dedicato a Final Fantasy 16 e per l'occasione verranno mostrati oltre 20 minuti di gameplay. Il post del PlayStation Blog parla anche di "dettagli sull'ambientazione dark fantasy del gioco, sui potenti Eikon e i loro Dominanti e sul sistema di combattimento".

Non solo, poche settimane fa il producer Naoki Yoshida ha promesso che avrebbe svelato maggiori dettagli sugli elementi GDR di Final Fantasy 16 ad aprile e non ci viene in mente un'occasione migliore per presentarli.

Insomma, si tratta di un evento imperdibile per chiunque non veda l'ora di giocare a Final Fantasy 16, che vi ricordiamo sarà disponibile su PS5 a partire dal 22 giugno 2023.