Steam rimpiazzerà la modalità Big Picture con l'interfaccia di Steam Deck

Steam rimpiazzerà la modalità Big Picture con l'interfaccia utente di Steam Deck. A comunicarlo è stato un portavoce di Valve, il moderatore austinp_Valve, che ha confermato il proposito in una notizia per la comunità di Steam.

austinp_Valve: "Stiamo per rimpiazzare Big Picture con la nuova interfaccia utente di Steam Deck, ma non abbiamo ancora una data per il rilascio." L'affermazione è arrivata in risposta alla domanda che circola da quando Steam Deck è stata annunciata: la nuova interfaccia sarà per tutti? A quanto pare sì.

Le prenotazioni di Steam Deck sono iniziate venerdì scorso e a quanto pare le richieste sono già superiori a quanto preventivato da Valve. Lo sono a tal punto che alcune prenotazioni saranno evase nel Q3 2022.

Ubisoft ha dichiarato che porterà i suoi giochi su Steam Deck solo se avrà successo, successo che a quanto pare è già nei fatti. L'importante è non prendere l'ibrido di Valve per ciò che non è e che non vuole proprio essere.