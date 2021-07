eFootball, l'anteprima del nuovo gioco di calcio di Konami

I fan di PES erano pronti, dopo che con un recente beta test online Konami aveva suggerito il 21 luglio come la data in cui avrebbe fatto un annuncio legato - lo avevano capito tutti - alla sua popolare serie calcistica. Come da copione, oggi la compagnia giapponese ha mostrato al mondo intero l'evoluzione del franchise, che dopo Winning Eleven e Pro Evolution Soccer cambia nome e diventa eFootball . Ma se i fan erano pronti all'annuncio, probabilmente non erano pronti alla rivoluzione che accompagna questo cambio di titolo. Con un trailer, qualche immagine e poche informazioni, Konami ha infatti spalancato le porte del suo nuovo modo di vedere il calcio, un calcio globale, che deve essere per tutti, e che proprio per questo ha portato eFootball a essere un gioco free-to-play. In autunno dunque, i possessori di PlayStation 4, PS5, Xbox One, Series X/S, PC e successivamente Android e iOS potranno tuffarsi nei campi virtuali di eFootball gratuitamente, potendo apprezzare la stessa esperienza a prescindere dalla piattaforma. Una decisione importante che porta il calcio di Konami ad abbandonare la vecchia formula che da anni ha richiesto di acquistare un gioco nuovo ogni anno, e fa il primo passo verso quell'idea di piattaforma costantemente aggiornata e arricchita che da tempo in molti chiedevano anche ai giochi sportivi. Tanti sono i dettagli, ancora di più sono gli elementi poco chiari, e mentre gli appassionati si dividono e discutono su quello che è senza dubbio un momento storico nel genere dei giochi di calcio, raccogliamo cosa sappiamo nella nostra anteprima di eFootball .

Un calcio gratuito

eFootball: Messi e Neymar

Konami l'ha già detto: per vedere il gameplay e scoprire qualcosa in più sulle modalità che andranno a comporre l'esperienza ludica di eFootball dovremo attendere il prossimo mese, realisticamente a cavallo della Gamescom di Colonia. Quello che abbiamo potuto vedere oggi è stato un focus dedicato soprattutto al modo di concepire il free-to-play di Konami, le tappe dei primi mesi dal lancio e quegli aspetti in cui l'Unreal Engine ha migliorato e modificato l'esperienza di gioco. Stando alla tabella di marcia pubblicata, eFootball - che sarà un titolo solamente digitale - avrà diversi momenti in cui Konami pubblicherà nuovi contenuti gratuiti e a pagamento, un approccio modulare che permetterà agli appassionati di aggiungere al gioco base solo i contenuti che preferiranno.

Si parte a inizio autunno, quando il titolo debutterà nella sua forma più snella con i match locali e una ristretta selezione di squadre in partnership (quello che negli scorsi anni succedeva con la demo), mentre nelle settimane successive saranno introdotti i match cross generazionali (quindi PS4 vs PS5 e Series X/S vs Xbox One). Questo percorso vedrà l'arrivo delle prime modalità e l'aggiunta in autunno inoltrato delle sfide tra diversi ecosistemi, consentendo agli utenti PlayStation di sfidare ad esempio i possessori di Xbox e PC, per poi andare in inverno con l'estensione del cross platform, il focus eSport e tanto altro.

eFootball: PES Mobile è stato una sorta di test per sperimentare il nuovo modello di eFootball

Il focus sembra essere su due distinti percorsi, per il momento chiamati coi nomi provvisori di Campionati Online e Modalità Team Building. Mancano informazioni più dettagliate, ma è evidente che entrambe puntino lo sguardo verso le competizioni online tra più giocatori, con una modalità più tradizionale che coinvolgerà squadre esistenti, mentre l'altra dà tutta l'idea di essere un'opzione simil FUT. Per ora, in questa roadmap, assente un qualsiasi accenno alla modalità carriera e al roster globale delle squadre.

Vedremo la Master League aggiunta in corso d'opera? Ci sarà un'opzione carriera più o meno elaborata? Sono domande ancora senza risposta e non è chiaro se assisteremo a una rivoluzione anche da questo punto di vista, ma di sicuro sappiamo che un elemento importante nella crescita del gioco e nell'ottenimento di nuovi contenuti sarà il sistema chiamato Match Pass. Ispirato chiaramente ai Battle Pass popolarizzati da Fortnite, il Match Pass arriverà in autunno inoltrato e permetterà di sbloccare e collezionare nuovi giocatori giocando a eFootball (o, realisticamente, spendendo una valuta da acquistare con denaro reale). La tabella di marcia mostra chiaramente come sarà possibile accedere a nuovi giocatori, ma al momento non è chiaro quali saranno le restrizioni e in quali modalità si potranno ottenere. A riguardo, il producer Seitaro Kimura ha sottolineato l'intenzione di Konami di rendere eFootball corretto e accessibile a tutti i giocatori, benché su questo potremo valutare soltanto quando il funzionamento del Match Pass sarà approfondito.