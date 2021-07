Cyberpunk 2077: la patch 1.3 sta arrivando, conferma CD Projekt RED

Sono oramai diversi giorni che si parla di una misteriosa patch di Cyberpunk 2077. Alcuni dataminer, infatti, hanno scoperto che questo aggiornamento dovrebbe pesare ben 38GB e contenere le informazioni dei prossimi DLC, gratuiti e a pagamento. Anche per questo motivo era piuttosto inutile per CD Projekt RED continuare a far finta di nulla: per questo motivo Marcin Momot, il community lead dello studio polacco, ha confermato su Twitter che la patch 1.3 è un arrivo.

Lo ha fatto rispondendo ad un utente che ha chiesto direttamente "dove è la [patch] 1.3?" La risposta è stata altrettanto senza fronzoli: "sta arrivando". Una risposta sintetica, che non dà un orizzonte temporale sulla pubblicazione dell'aggiornamento. Visto, però, da quanto è disponibile il file su Epic Games Store e i tempi di certificazioni classici, si potrebbe pensare che l'aggiornamento potrebbe arrivare entro la fine del mese.

La risposta di CD Projekt RED sulla patch 1.3 di Cyberpunk 2077

Ancora bisogna capire cosa effettivamente apporterà questa nuova versione, quali novità introdurrà e cosa aggiusterà, ma saremo i primi a comunicarvelo. Restate con noi.