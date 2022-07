Steam: Top 10 dei titoli più venduti a fine luglio, Stray è il gioco più venduto in 2° posizione

Tramite SteamDB abbiamo modo di vedere quali sono i prodotti più venduti su Steam nella settimana che si è conclusa il 31 luglio 2022. In classifica possiamo vedere che il gioco più venduto è Stray, che ottiene la seconda posizione. Precisamente, questa è la classifica dei prodotti più venduti su Steam per il periodo di riferimento:

Steam Deck Stray Digimon Survive No Man's Sky Marvel's Spider-Man Remastered Valve Index VR Kit Elden Ring Red Dead Redemption 2 Raft Grand Theft Auto 5

Ricordiamo che la classifica non è calcolata in base al numero di unità vendute, ma in base al guadagno. Steam Deck costa molto di più dei giochi, quindi arriva facilmente in prima posizione. Stray continua a mantenere la propria seconda posizione, prima se calcolati solo i videogame. Ottima partenza invece per Digimon Survive, che si posiziona alla fine del podio in pochi giorni dall'uscita.

Steam Deck continua a essere prima

No Man's Sky guadagna invece un paio di posizioni rispetto alla settimana precedente, forse aiutato dal nuovo aggiornamento gratuito. Cala invece di due posizioni Marvel's Spider-Man Remastered, che continua comunque a ottenere ottimi numeri, considerando che è solo una prevendita. Infine, possiamo notare che Elden Ring ha guadagnato una posizione rispetto alla settimana precedente, dimostrando il proprio successo continuato sin dall'uscita.

Valve Index VR Kit passa da settimo a sesto, mentre Raft ha perso ben cinque posizione. Rispuntano invece in classifica Red Dead Redemption 2 e Grand Theft Auto 5. Parlando sempre di Rockstar, abbiamo da poco scoperto nuove informazioni su GTA 6.