Overwatch 2: un sondaggio di Blizzard chiede ai giocatori se spenderebbero 45$ per una skin

Tramite Reddit e ResetEra è spuntato quello che viene presentato come un sondaggio di Blizzard dedicato a Overwatch 2. All'interno di questo viene chiesto quanto i giocatori sarebbero disposti a spendere per certi elementi cosmetici. Un esempio è 45 dollari per una skin di livello Mitico.

Come potete vedere anche nel tweet poco sotto, sono state condivise delle immagini e viene affermato che si tratta di un sondaggio per Overwatch 2. In una vengono presentati vari tipi di pacchetti di contenuti, come un set di tre spray per cinque dollari, un insieme di "emote, animazioni e un souvenir" a 20 dollari e infine un pacchetto con skin leggendaria, accessorio per un'arma, un'icona, una posa, una reazione vocale, una Name Card e uno spray per 30 dollari.

Andando avanti, viene chiesto se il giocatore sarebbe pronto ad acquistare una skin Leggendaria a 25 dollari o una skin Mitica a 45 dollari. Si tratta di cifre notevoli, ma Overwatch 2 non sarebbe per certo il primo a proporre qualcosa di questo tipo.

La reazione sui social non è delle più positive, come ci si potrebbe aspettare, ma alla fine bisognerà capire se il pubblico tipicamente silenzioso sarà invece pronto a spendere tali cifre per i contenuti estetici. Overwatch 2 dovrà solo trovare il giusto equilibrio per il proprio pubblico.

Ovviamente, trattandosi solo di immagini condivide online, non possiamo confermare che provengano veramente da un sondaggio di Overwatch 2. Dovremo attendere conferme o smentite da parte di Blizzard.

Ecco infine il nostro provato della Beta di Overwatch 2.