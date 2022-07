Elden Ring: il boss più forte del gioco era ancora più forte all'inizio, in versione 1.0

I dataminer di Elden Ring stanno analizzando la versione 1.0 del gioco, per scoprirne i segreti. Secondo la loro analisi, il boss più forte del gioco era un tempo ancora più forte, con mosse aggiuntive.

Parliamo di Malenia, un boss segreto (ma non troppo, a dirla tutta) che è un po' da tutti considerato il più potente di Elden Ring. La guerriera è rapida, potente e dispone di alcune mosse molto insidiose.

Ora, scopriamo che la versione 1.0 di Malena era più aggressiva, bloccava gli attacchi in modo migliore e avere una seconda variante delle sua mossa speciale. Potete vedere un video del boss di Elden Ring qui sotto.

Secondo quanto scoperto, nella versione 1.0 l'arma di Malenia dispone di una mossa nota come "Lama di Malenia", che copriva una distanza minore rispetto all'attacco già noto e non aveva lunghe pausa tra una raffica di colpi e la successiva.

Nelle versioni successive alla 1.0, Malenia deve avere meno dell'80% dei punti vita per poter usare la Danza dell'Acqua, mentre nella versione 1.0 non c'è alcuna limitazione. Come ben due mosse speciali, un maggior livello di aggressività e una maggiore abilità nel bloccare i colpi nemici, è chiaro che tale versione del boss segreto di Elden Ring rischia di eliminare molti giocatori in pochi secondi. Inoltre, nella seconda fase la guerriera usa la mossa Aeonia Scarlatta più spesso.

Diteci, che ne pensate di questa versione?

Vi segnaliamo infine l'Elden Ring: The Roleplaying Game da poco annunciato.