Stellar Blade e la polemica sulla censura: il team ringrazia per i feedback e prepara novità

Un recente post pubblicato su X da ShiftUp, il team di Stellar Blade, sembra arrivare in diretta concomitanza con la nota polemica emersa sulle censure applicate al gioco, con gli sviluppatori che hanno ringraziato il pubblico per il feedback e hanno avvertito di rimanere sintonizzati per novità in arrivo.

"Grazie a tutti i fan di Stellar Blade per la vostra passione e i feedback", si legge nel messaggio, "Rimanete sintonizzati per aggiornamenti", si è poi congedato il team, preannunciando dunque novità interessanti per il gioco in questione e forse anche sull'argomento degli elementi censurati, anche se questa è più una supposizione.

Di questo avviso sono alcune fonti vicine all'ambiente PlayStation, come PSU, che pone il tweet in questione in diretto collegamento con le polemiche sulle censure, ma si tratta di una ricostruzione che potrebbe essere alquanto fantasiosa.