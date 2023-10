Street Fighter 6 Steelbook Edition è in sconto al minimo storico con le Offerte Amazon Prime

La Festa delle Offerte Prime prosegue e in questo 11 ottobre 2023 rimane una sola giornata per sfruttare gli sconti unici proposti da Amazon Italia. Le promozioni sono veramente molte e tra i prodotti più interessanti troviamo Street Fighter 6 Steelbook Edition per PS5. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo più recente è del 29%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente indicato da Amazon è 66.42€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Street Fighter 6 Steelbook Edition è un'esclusiva di Amazon Italia e propone il gioco con una custodia speciale che mostra vari personaggi del picchiaduro. Il gioco è il più recente della saga di Capcom e propone varie modalità sia single player che multigiocatore. Propone anche un nuovo sistema di controlli detto moderno che aiuta i giocatori che non sono abili con il genere.