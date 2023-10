One Piece, il cosplay di Luffy da dedaluin segna l'inizio di una luminosa carriera

dedaluin ha realizzato il suo primo cosplay in occasione del Romics, e da grande fan di One Piece il soggetto non poteva essere altri che Monkey D. Luffy, qui nella versione originale pre-timeskip.

Gilet rosso, pantaloncini di jeans, fisico asciutto e l'immancabile cappello di paglia, il nostro Raffaele Staccini si è divertito a interpretare il protagonista del manga di Eiichiro Oda, e coi suoi riccioli era impossibile non collegarlo alla serie Netflix di One Piece, appena rinnovata per una seconda stagione.

"Non pensavo ma mi sono divertito un sacco! Anche se mi hanno chiaramente estorto troppi soldi per quel cappello in fiera: ne avete mai visto uno più giallo?", le prime parole dell'affascinante redattore di Multiplayer.it dopo questa prova del fuoco. Gom gom... gomblimendi!