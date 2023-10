Starfield: gli orologi dell'edizione per collezionisti si starebbero già rompendo

Le lamentele sulla qualità dell'orologio di Starfield sono iniziate praticamente al lancio del gioco, considerando che molti ricevettero delle unità fallate, ossia non funzionanti.

Alcuni giocatori stanno riportando come gli orologi presenti nell'edizione per collezionisti di Starfield si starebbero già rompendo . Uno degli acquirenti ha inoltre condiviso su Reddit la sua esperienza con il servizio clienti, affermando che nessuna delle soluzioni proposte ha funzionato. Pare però che gli sia stata proposta la sostituzione dell'orologio.

Gli oggetti delle collector

Starfield continua a far discutere

Alla testimonianza iniziale, se ne sono aggiunte altre. Ad esempio l'utente AedarSIVA ha raccontato che il suo orologio è morto dopo una settimana di utilizzo, probabilmente a causa di un errore del software di sistema. Ora sta aspettando la sostituzione.

Comunque sia, in tutti i casi il servizio clienti di Bethesda sembra che stia provvedendo a sostituire gli oggetti danneggiati, ma il perseverare dei problemi ha evocato nella mente di molti la famigerata borsa della Power Armor Edition di Fallout 76, mentre altri hanno sottolineato come spesso le edizioni per collezionisti dei videogiochi contengano oggetti di scarso valore, pur costando centinaia di euro.