Overwatch 2: il prezzo da pagare per avere la skin di Lilith fa discutere

I fan di Overwatch 2 sono nuovamente sul piede di guerra contro Blizzard per via del prezzo richiesto per avere la skin di Lilith per Moira, a quanto pare uno dei contenuti più desiderati della Stagione 7: Rise of Darkness. Per ottenerla, infatti, si deve acquistare il "Pacchetto Pass Battaglia Ultra: Stagione 7" che costa 39,99€.

La polemica

Lilith dentro Overwatch 2

"La skin che è stata il centro del marketing di questa stagione è un'esclusiva del bundle da 40 dollari... ben fatto, Blizzard," ha scritto un utente su Reddit, che evidentemente non ha preso bene la scelta del team di sviluppo.

Alla sua lamentela ne sono seguite molte altre, con le solite accuse verso Blizzard di essere una compagnia avida: "Ho visto le nuove skin di Moira e Pharah nel trailer che hanno ravvivato il mio interesse. Alcune delle loro skin più belle e uniche da molto tempo a questa parte, e ovviamente sono bloccate dietro a un pacchetto a pagamento di bassa qualità. Non sono nemmeno disponibili per il Battle Pass premium, ma sono collocate nell'assurdo pacchetto ultimate per il quale vogliono soldi. Avrei dovuto prevederlo..." ha scritto l'utente YayoProtoca.

Molte delle risposte suggeriscono metodi alternativi su come spendere i soldi del pacchetto. Comunque sia va detto che non è la prima polemica sui prezzi delle microtransazioni di Overwatch 2, come quello della cifra da pagare per avere l'accesso permanente alle tre missioni della storia incluse nell'aggiornamento Invasion.