Street Fighter 6, video di gameplay per la modalità Fighting Ground

Game Informer ha pubblicato un nuovo video di gameplay dedicato a Street Fighter 6, in questo caso per presentare la modalità Fighting Ground che troveremo nell'ultimo capitolo della serie picchiaduro targata Capcom.

Come avrete probabilmente letto nel nostro ultimo test di Street Fighter 6 prima della recensione, si tratta di una modalità "semplificata", in cui gli utenti possono creare il proprio setting e selezionare diverse opzioni per quanto concerne lo scenario, gli effetti e le regole del combattimento.

Il sistema di controllo punta in questo caso sul flusso dell'azione, mettendo dunque da parte combinazioni di tasti complesse e consentendoci di eseguire le varie mosse con pochi input, con la possibilità di condividere quella combinazione con la community.

"Continuando la tradizione di capostipite del genere, questa modalità rappresenta l'apice dei picchiaduro. Grazie al suo sistema di combattimento altamente evoluto, potrai sperimentare personalmente questa incredibile innovazione", si legge sul sito ufficiale di Street Fighter 6 in merito alla modalità Fighting Ground.

Ormai manca meno di un mese al debutto del gioco: l'appuntamento è fissato al prossimo 2 maggio nelle versioni PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S.