Lo studio di Mobile Legends è stato acquistato da Savvy Games

Savvy Games Group ha raggiunto un accordo per acquisire Moonton, lo studio di Mobile Legends, attualmente di proprietà del colosso tecnologico ByteDance: a quanto pare l'operazione costerà all'azienda saudita circa sei miliardi di dollari.
Si parlava di questa acquisizione già da diversi giorni, e di recente le trattative sono entrate in una fase avanzata. Stando a quanto emerso, dopo la conferma Savvy Games finalizzerà la transazione a breve, continuando dunque a portare avanti una strategia che negli ultimi anni l'ha vista inglobare diverse realtà.
Ad ogni modo, anche in questo caso Moonton manterrà l'attuale dirigenza, così da garantire una certa continuità e alcuni principi di indipendenza creativa. Peraltro si parla di programmi di incentivazione per i dipendenti al fine di stabilizzare i rapporti ed evitare di indebolire progetti attualmente in lavorazione.
Secondo Brian Ward, CEO di Savvy Games, questa acquisizione rappresenta un passo importante per rafforzare la divisione mobile dell'azienda e ampliare al contempo la sua presenza nel panorama degli eSport.
Sempre più presente
Come certamente ricorderete, c'è anche Savvy Games (o meglio il Public Investment Fund saudita, che la possiede) dietro l'acquisizione di Electronic Arts da 55 miliardi di dollari, che si pone ad oggi probabilmente come l'operazione più importante e ambiziosa che questa compagnia ha messo a segno.
Ad oggi il fondo detiene partecipazioni in numerose aziende di primo piano: la lista include nomi come Nintendo, Capcom, Nexon, Take-Two, Activision Blizzard e Koei Tecmo.