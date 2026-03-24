Lo studio di Mobile Legends è stato acquistato da Savvy Games

Savvy Games Group ha raggiunto un accordo per acquisire Moonton, lo studio di Mobile Legends, attualmente di proprietà del colosso tecnologico ByteDance: a quanto pare l'operazione costerà all'azienda saudita circa sei miliardi di dollari.

Si parlava di questa acquisizione già da diversi giorni, e di recente le trattative sono entrate in una fase avanzata. Stando a quanto emerso, dopo la conferma Savvy Games finalizzerà la transazione a breve, continuando dunque a portare avanti una strategia che negli ultimi anni l'ha vista inglobare diverse realtà.

Ad ogni modo, anche in questo caso Moonton manterrà l'attuale dirigenza, così da garantire una certa continuità e alcuni principi di indipendenza creativa. Peraltro si parla di programmi di incentivazione per i dipendenti al fine di stabilizzare i rapporti ed evitare di indebolire progetti attualmente in lavorazione.

Secondo Brian Ward, CEO di Savvy Games, questa acquisizione rappresenta un passo importante per rafforzare la divisione mobile dell'azienda e ampliare al contempo la sua presenza nel panorama degli eSport.