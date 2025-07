Lo studio di The Callisto Protocol ha cancellato il battle royale Project Titan

Striking Distance Studios ha cancellato il battle royale Project Titan, probabilmente in concomitanza con l'ultima ondata di licenziamenti effettuati all'interno dello sfortunato team autore di The Callisto Protocol.

La notizia arriva dal curriculum di un senior technical artist che ha lavorato appunto per lo studio e ha realizzato personaggi, armi e oggetti sia per il già citato The Callisto Protocol che per il mai annunciato Project Titan, specificando che quest'ultimo è stato cancellato.

Non essendo stato presentato ufficialmente, il nuovo gioco del team era ancora avvolto dal mistero e gli unici dettagli al riguardo provenivano da un leak secondo cui si trattava di un battle royale ambientato nello stesso universo di The Callisto Protocol ma sulla luna di Titano.

Proprietà di KRAFTON, Striking Distance Studios è stata fondata nel 2019 da Glen Schofield, co-creatore della serie Dead Space, con l'obiettivo di portare su PC e console un'esperienza survival horror sci-fi con le medesime prerogative.