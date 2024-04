Suicide Squad: Kill the Justice League, il Batman di Kevin Conroy al centro di un rumor

Stando al leaker Miller Ross, diverse fonti sostengono che Kevin Conroy, venuto a mancare alla fine del 2022 , abbia completato il lavoro di doppiaggio sul suo Batman anche per quanto concerne i contenuti post-lancio , e ciò consentirà agli sviluppatori di chiudere il suo arco in maniera diversa rispetto a quella tanto criticata scena con Harley Quinn.

Si tratta chiaramente di uno spoiler rispetto alla direzione narrativa dell'ultimo, controverso progetto di Rocksteady Studios, dunque non procedete oltre se volete evitare anticipazioni su ciò che accadrà da qui alla Stagione 5 di Suicide Squad: Kill the Justice League, che potrebbe essere l'ultima .

Nelle scorse ore ha cominciato a circolare un importante rumor riguardante il Batman di Kevin Conroy , quello dell'Arkhamverse per intenderci, e il suo ruolo all'interno della fase post-lancio di Suicide Squad: Kill the Justice League .

Il ripristino dell'Arkhamverse?

I rumor descrivono per il finale di Suicide Squad: Kill the Justice League un'ultima, spettacolare battaglia con Brainiac che verrà combattuta non solo dai componenti della Task Force X, bensì anche dagli eroi della Justice League, che a quel punto avremo recuperato dagli Elseworlds.

L'idea degli autori sarebbe dunque quella di ripristinare l'Arkhamverse, seguendo le più tradizionali regole fumettistiche in cui quasi nessuno muore mai per sempre, spingendoci a salvare i vari Superman, Batman, Wonder Woman, Lanterna Verde e Flash dopo aver assistito alla loro dipartita durante la campagna del gioco.

Resta solo da capire se sarà possibile utilizzare questi personaggi in forma giocabile, il che sarebbe francamente clamoroso: vedremo se questi rumor si concretizzeranno nei prossimi mesi.