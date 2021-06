Super Mario Maker 2: un figlio ha creato un livello facilissimo per fare un dolce regalo alla madre

Un figlio ha usato l'editor di livelli di Super Mario Maker 2 per inviare un dolce messaggio a sua madre. Il livello in sé è facilissimo, proprio perché il ragazzo non voleva che sua madre rischiasse di rimanere bloccata in qualche modo e non arrivasse alla fine.

A raccontare questa tenera storia è stata proprio la donna tramite Twitter, che ha pubblicato un filmato su Twitter per mostrare il livello e poi ha spiegato quello che è successo.

Siamo in Giappone e il bambino frequenta il primo anno delle elementari. Un giorno il piccolo ha detto alla madre che aveva creato unper lei. La donna ha acconsentito a giocarlo nonostante il mal di testa. Quindi ha preso il controller e ha avviato la breve mappa. Quando aveva finito era contentissima di averlo fatto.

Come anticipato, si tratta di un livello semplicissimo, in cui Mario viene trascinato da dei nastri trasportatori. Il piccolo ha però utilizzato alcuni blocchi per scrivere il suo messaggio: "Mama daisuki", che possiamo tradurre in "Ti voglio bene, mamma". C'è anche un cuore alla fine del livello, tanto per rendere il tutto ancora più tenero.

Naturalmente in molti sono stati toccati da questa storia.