Super Mario RPG ora disponibile in esclusiva per Nintendo Switch, ecco il trailer di lancio

Da oggi Super Mario RPG è disponibile nei negozi e in versione digitale sull'eShop e per l'occasione è stato pubblicato il trailer di lancio della nuova attesa esclusiva per Nintendo Switch, che potrete visualizzare qui sotto.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un rifacimento completo del Super Mario RPG originale uscito nell'ormai lontano 1996 su SNES, da cui eredita storia, personaggi e ambientazioni, ma ricostruendo il tutto con un comparto grafico moderno, musiche riarrangiate e aggiungendo alcune novità dal punto di vista del gameplay. Sono stati aggiunti anche alcuni extra, come il bestiario, un nuovo livello di difficoltà pensato per i neofiti, la possibilità di affrontare delle versioni potenziate dei boss nell'endgame e di passare dalla colonna sonora originale a quella del remake in qualsiasi momento.