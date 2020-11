Sword Art Online: Asuna in costume e nostalgia d'estate nel cosplay di faid_eyren

Sword Art Online può fornire materiale in abbondanza per i cosplay, non ultimo per la presenza abbondante di personaggi femminili fascinosi che possiamo trovare al suo interno, tra i quali spicca ovviamente Asuna Yuuki, qui interpretata in versione estiva, in costume da bagno, nel cosplay di faid_eyren_cosplay.

Alla cosplayer in questione piace insomma vincere facile, avendo scelto una delle "best waifu" in assoluto per gli appassionati e rappresentandola anche in una situazione in cui il suo fascino prorompe particolarmente, ovvero con un bikini sulla spiaggia.

All'effetto sicuro del costume da bagno si unisce così anche la nostalgia per l'estate che emerge in maniera netta dalla foto pubblicata su instagram e che in questo periodo dell'anno tra l'altro può farsi sentire in maniera particolarmente forte.

Peraltro, quanto la rappresentazione sia "canon" o meno non è facile dirlo: Asuna e Kirito non hanno mai avuto moltissimo tempo a disposizione per dedicarsi ad attività collaterali durante le avventure di Sword Art Online, tuttavia nei materiali promozionali Bandai Namco ha sempre spinto molto sulle eroine della serie anche in vesti differenti da quelle viste nel gioco, specialmente se scarse (le vesti, intendiamo, non le eroine).

Riferendosi probabilmente a una di queste conturbanti illustrazioni promozionali pubblicate anche da Dengeki in Giappone, vediamo dunque la reinterpretazione di Asuna da parte di faid_eiren_cosplay, dopo aver visto l'impostore di Among Us nel cosplay di suteroozu e uno Steve decisamente più arrotondato nel cosplay di Annjelife.