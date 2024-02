Tekken 8: presto verrà aggiunto un Negozio interno, presentazione della roadmap questa settimana

Come segnalato da alcuni giocatori su Reddit, è stata avvistata una notifica interna di Tekken 8 che afferma che presto verrà implementato un negozio interno. Successivamente Bandai Namco ha annunciato un nuovo Tekken Talk in cui discuterà la roadmap delle prossime novità in arrivo nel gioco.

Il messaggio in-game (l'immagine sottostante) notato dai giocatori preavvisa l'introduzione un negozio, chiamato "Tekken Shop", dove supponiamo che i giocatori potranno spendere valuta per acquistare oggetti costumi, accessori e altri elementi per la personalizzazione estetica dei lottatori del roster del gioco (si spera a prezzi ragionevoli), con maggiori dettagli che verranno condivisi in un secondo momento.