The Art of Death Stranding 2: On the Beach è in preordine su Amazon

The Art of Death Stranding 2: On the Beach (copertina rigida, edizione inglese) è disponibile in preordine su Amazon al prezzo di 37,02€, con prezzo minimo garantito fino alla data di uscita prevista per l'11 novembre 2025. Preordinalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Con questo artbook ufficiale, puoi immergerti nel dietro le quinte di Death Stranding 2: On the Beach, l'attesissimo seguito del capolavoro di Hideo Kojima. Il volume raccoglie centinaia di concept art relativi a personaggi, equipaggiamenti, creature e ambientazioni, inclusi studi preliminari e concept inutilizzati.