The Crew Motorfest: trapelato in rete un video gameplay tratto da PS5

Scopriremo maggiori dettagli su The Crew Motorfest durante l'Ubisoft Forward della prossima settimana, ma nel frattempo poche ore fa è trapelato in rete un lungo video gameplay tratto dalla versione PS5 del nuovo racing game di Ivory Tower.

Il filmato dura oltre due ore e mostra sequenze di free roaming, corse su strada e sterrato, personalizzazione dei veicoli e anche alcune cutscene della campagna e la mappa di Honolulu, la capitale delle Hawaii dove è ambientato il gioco. Potrete visionarlo nel player sottostante, ma non sappiamo ancora per quanto, visto che a breve Ubisoft potrebbe farlo rimuovere da YouTube entro poche ore.

Purtroppo la qualità del filmato lascia a desiderare per via dei numerosi e vistosi watermark, che tra l'altro confermano che il video proviene dalla beta di The Crew Motorfest a cui stanno partecipando i giocatori grazie all'Isider Program della compagnia francese. Chiaramente tenete presente che quanto mostrato nel video non rappresenta per forza la qualità del prodotto finale.

Sempre rimanendo in tema di leak, pochi giorni fa l'insider Tom Henderson ha svelato il potenziale numero di veicoli presenti nel gioco e che sarà possibile trasferire la maggior parte dei mezzi di trasporto ottenuti in The Crew 2.

The Crew Motorfest sarà disponibile nel corso del 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, con maggiori dettagli riguardo la data di uscita, edizioni e prezzi che dovrebbero arrivare durante l'Ubisoft Forward del 12 giugno. Ecco tutti i maggiori eventi estivi in programma nei prossimi giorni.