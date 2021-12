The Games Awards 2021: Reggie Fils-Aimé ci sarà

Il giornalista videoludico Geoff Keighley ha annunciato che l'ex-presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aimé sarà ospite ai The Games Awards 2021, in forma di presentatore. Ormai la presenza di Fils-Aimé alla manifestazione di Keighley è una tradizione, vista anche la loro amicizia di lunga data.

Reggie Fils-Aimé è un personaggio molto amato dell'industria dei videogiochi, un dirigente dal volto umano che aveva formato un legame indissolubile con il compianto Satoru Iwata, ex-presidente di Nintendo, e con i fan della casa di Mario, che ne hanno sempre apprezzato la partecipazione alle vicende della compagnia in modalità spesso buffe e molto videoludiche.

Sicuramente da lui non possiamo aspettarci annunci di sorta, ma la sua presenza fa sicuramente piacere, vista la sua grande simpatia... inoltre deve ancora spiegarci come fa a sparare i raggi laser dagli occhi.