The Lord of the Rings: Gollum sarà ai The Games Awards 2021, è ufficiale

L'account Twitter dei The Game Awards 2021 ha annunciato uno dei giochi che saranno sicuramente presenti all'evento, probabilmente con un nuovo trailer: The Lord of the Rings: Gollum. L'attesissimo stealth game di Daedalic Entertainment è stato confermato con la pubblicazione di un breve teaser, in cui possiamo vedere proprio Gollum in azione, mentre assale un nemico alle spalle.

Purtroppo non sono state date nuove informazioni su The Lord of the Rings: Gollum, quindi bisogna attendere il 9 dicembre per saperne di più. Intanto che aspettiamo, leggete pure la nostra anteprima del gioco, in cui abbiamo scritto:

Seppur ancora chiaramente acerbo in molti elementi, The Lord of the Rings: Gollum sembra già voler seguire una strada ben definita dai suoi sviluppatori, e siamo rimasti colpiti dalla complessità delle mappe e dalla cura di certi elementi. Meccanicamente il gioco non sembra essere particolarmente rivoluzionario, ma se il level design e la campagna dovessero rivelarsi di alto livello, potremmo avere per le mani un notevolissimo stealth game, con un'ambientazione tra le più suggestive in circolazione. Non è poco. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che The Lord of the Rings: Gollum è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Non ha ancora una data d'uscita, ma è probabile che lo vedremo nel 2022. Sempre oggi, Geoff Keighley ha annunciato che Reggie Fils-Aimé sarà uno dei presentatori dei The Game Awards 2021.