The Initiative: assunti altri sviluppatori da Naughty Dog, Santa Monica e Insomniac

The Initiative ha assunto dei nuovi sviluppatori provenienti da altri studi prestigiosi, tra i quali Naughty Dog, Santa Monica e Insomniac. Ma non solo, naturalmente. L'annuncio è stato dato dal capo della software house Darrel Gallagher su LinkedIn, che ha svelato i nomi di ben dieci nuovi sviluppatori provenienti da Blizzard (Stephen Clayburn, Principal Lead Online Services Engineer), Epic (Pasquale Scionti, Senior Environment/Lightning Artist), Infinity Ward (Jaime Molina, Environment Artist), Insomniac (Giovanni Martinez, Senior Environment Artist), Naughty Dog (Hawar Doghramachi, Graphics Programmer) e Santa Monica Studio (Sarah Swenson, Environment Artist).

Per la maggior parte si tratta di persone specializzate nella realizzazione di ambientazioni, segno che il progetto segreto in sviluppo nello studio potrebbe essere in fase di decollo. Si parla di un gioco ambientato nell'universo di Perfect Dark, ma per adesso non ci sono certezze in merito, a parte che stiamo parlando di uno dei giochi degli Xbox Game Studios preferiti da Phil Spencer.