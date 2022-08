The Last of Us Parte 1, allarme leak: su YouTube ci sono diversi video di gameplay

The Last of Us Parte 1 è stato vittima dei leak, così come accaduto al secondo capitolo ai tempi del lancio: su YouTube stanno spuntando diversi video di gameplay anche piuttosto lunghi, che potrebbero anticipare la storia a chi ancora non la conosce.

Sembra che il franchise di Naughty Dog sia particolarmente sfortunato in tal senso: ricorderete senz'altro che il primo trailer di The Last of Us Parte 1 è finito online con ore di anticipo rispetto all'annuncio, ma la cosa non si è fermata lì.

Nel corso delle settimane sono infatti comparsi numerosi video del gioco, alcuni incompleti e di bassa qualità eppure sufficienti a scatenare feroci polemiche sulle differenze con la remaster del gioco uscita su PS4.

Pare che gli autori di alcuni di questi filmati caricati su YouTube siano molto giovani, dunque è possibile che il leak non arrivi dalle copie di The Last of Us Parte 1 fornite alla stampa per le recensioni, bensì più probabilmente da un day one rotto.

Se dunque ancora non conoscete la storia alla base del primo capitolo della serie targata Naughty Dog, il consiglio è sempre lo stesso: fate attenzione ai social network perché c'è il concreto rischio di trovarsi di fronte delle anticipazioni indesiderate.