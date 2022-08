MultiVersus, modalità cooperativa in arrivo? Più avanti, dicono gli sviluppatori

MultiVersus vedrà l'introduzione di una modalità cooperativa, che sia online o in locale? Lo ha chiesto un utente agli sviluppatori del gioco, che non hanno escluso tale possibilità, dicendo però che eventualmente arriverà più avanti.

Al momento il team è infatti impegnato su altri fronti: "Il nostro obiettivo nell'immediato è quello di stabilizzare l'esperienza, migliorare il netcode, le hitbox, i proiettili, le interazioni con le piattaforme ecc.", ha scritto il game director Tony Huynh.

Capace di superare i 20 milioni di giocatori, MultiVersus è stata senza dubbio una delle grandi sorprese dell'anno, un brawler in stile Super Smash Bros. ma con i personaggi appartenenti ai brand Warner.

Un'eventuale modalità cooperativa, online e/o in locale, non potrà che arricchire ulteriormente un pacchetto già adesso piuttosto corposo ed entusiasmante, come abbiamo avuto modo di sottolineare nella nostra recensione di MultiVersus.